Погода в Новосибирске на 25 июня 2021 года: что обещают синоптики

Весь день будет идти дождь. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Погода в Новосибирске на 25 июня 2021 года будет дождливой и ветреной. Об этом сообщают синоптики «Западно-Сибирского УГМС».

— Днем температура воздуха составит +15...+17 градусов, а ночью +9...+11 градусов. Ветер подует северо-западный со скоростью от 4 до 9 метров в секунду. Местами порывы будут достигать 14 метров в секунду, — обещают метеорологи.

По данным сайта «Яндекс. Погода» дождь будет лить, как из ведра. Дем столбики термометров поднимутся до +13...+15 градусов, а к ночи опустятся до +11. Ветер будет дуть северо-западный со скоростью до 3х метров в секунду. Атмосферное давление составит 741-746 миллиметров ртутного столба.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.