В Новосибирске экстренно сел самолет, летевший рейсом Красноярск-Сочи. Фото: Александр ГЛУЗ

В четверг, 24 июня, в новосибирском аэропорту «Толмачево» экстренно приземлился самолет, летевший рейсом Красноярск-Сочи. Вынужденная посадка произошла из-за срабатывания датчика пожарной сигнализации. Подробности об инциденте рассказали в Западно-Сибирском транспортном СК.

— Самолет Boeing-739 произвел экстренную посадку в «Толмачево» в 16:07. Это произошло из-за срабатывания датчика пожарной сигнализации в грузовом отсеке. Посадка прошла благополучно. На земле воздушное судно обследовали: очагов возгорания не обнаружили. Также не выявлено никаких повреждений самолета. В результате случившегося никто не пострадал, — прокомментировали инцидент в транспортном СК.

В пресс-службе аэропорта «Толмачево» КП-Новосибирск уточнили, что во время полета в самолете высветилось табло: «Пожар в 1-ом БГО». Оно погасло после выполненных экипажем процедур. Признаков пожара и задымления во время полета не было.

Известно, что на борту Boeing-739 находилось 178 пассажиров, из них 39 детей и 7 членов экипажа.

В настоящий момент в Западно-Сибирском СУ СК РФ на транспорте проводится проверка случившегося. Устанавливаются причины и обстоятельства инцидента.

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