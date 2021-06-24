«Водитель был трезв»: в полиции прокомментировали смертельное ДТП с машиной ДПС под Новосибирском

Сейчас устанавливаются все обстоятельства трагедии. Фото: очевидцы.

В полиции рассказали подробности смертельной аварии с экипажем ДПС в Тогучине. Ранее сообщалось, что машина с инспекторами ГИБДД вылетела в кювет и перевернулась.

— Авария произошла на улице Береговая у дома № 2 в 17:10. Водитель служебного «УАЗа» наехал на препятствие и съехал в кювет. По результатам освидетельствования водитель был трезв, — уточнили в ГУ МВД по Новосибирской области.

В результате аварии погиб инспектор ДПС. Водителя доставили в больницу. К счастью, он не получил серьезных травм — его направили на амбулаторное лечение.

Как ранее сообщали КП-Новосибирск очевидцы, экипаж ДПС преследовал мотоциклистов. На скорости «УАЗ» налетел на яму и опрокинулся в кювет. Служебный автомобиль получил серьезные повреждения. Известно, что мотоциклиста, за которыми гнались гаишники, сейчас ищут.

На месте трагедии работало руководство регионального ГУ МВД. Сейчас по факту случившегося проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия.

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