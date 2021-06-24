Минздрав прокомментировал информацию о смерти 26-летнего сибиряка из-за сломанного аппарата. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Минздраве Новосибирской области прокомментировали ситуацию со смертью 26-летнего новосибирца, который якобы скончался из-за сломанного медицинского оборудования. Об инциденте ранее написал ряд СМИ со ссылкой на мать умершего сибиряка. По словам женщины, ее сыну установили сломанный аппарат для подачи кислорода. По факту случившегося проводятся проверки.

— Медицинскую помощь 26-летнему пациенту оказывали два медучреждения — ГБУЗ НСО «Городская инфекционная клиническая больница №1» и «ФГБУ «НМИЦ им. ак. Е.Н. Мешалкина». Каждое учреждение проведет внутреннюю проверку контроля качества оказания медицинской помощи, — сообщили в ведомстве.

Известно также, что женщина, потерявшая сына, обратилась в полицию.

Отметим, в Новосибирской области растет число зараженных коронавирусом. В этот раз, по словам властей, болезнь оказалась еще более коварной — все чаще на больничных койках оказываются молодые зараженные.

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