Сибирячка, задолжавшая бывшему мужу 730 тысяч рублей, лишилась дорогого кроссовера. Фото: Артем КИЛЬКИН

Жительница Железнодорожного района Новосибирска задолжала бывшему мужу крупную сумму. Так, при разделе совместного имущества она должна была выплатить мужчине 730 тысяч рублей, однако отдавать деньги женщина не спешила. В дело пришлось вмешаться судебным приставам.

— Приставы вызвали сибирячку на прием. Она приехала к ним на кроссовере Kia Sorento. Сотрудники ведомства арестовали иномарку и поместили ее на ответственное хранение, — рассказали в пресс-службе УФССП по Новосибирской области.

Известно, у женщины есть несколько дней, чтобы рассчитаться с экс-супругом. Если в ближайшее время она не выплатит долг, ей придется навсегда забыть о кроссовере. Иномарку в таком случае пустят на реализацию

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