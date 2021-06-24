Сибирячка, задолжавшая бывшему мужу 730 тысяч рублей, лишилась дорогого кроссовера.
Фото: Артем КИЛЬКИН
Жительница Железнодорожного района Новосибирска задолжала бывшему мужу крупную сумму. Так, при разделе совместного имущества она должна была выплатить мужчине 730 тысяч рублей, однако отдавать деньги женщина не спешила. В дело пришлось вмешаться судебным приставам.
— Приставы вызвали сибирячку на прием. Она приехала к ним на кроссовере Kia Sorento. Сотрудники ведомства арестовали иномарку и поместили ее на ответственное хранение, — рассказали в пресс-службе УФССП по Новосибирской области.
Известно, у женщины есть несколько дней, чтобы рассчитаться с экс-супругом. Если в ближайшее время она не выплатит долг, ей придется навсегда забыть о кроссовере. Иномарку в таком случае пустят на реализацию
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