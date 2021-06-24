В Новосибирске еще две больницы перепрофилируют под ковидные госпитали. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Новосибирской области продолжает усугубляться ситуация с коронавирусом. Ежедневно растет число новых зараженных, в связи с чем увеличивается нагрузка на систему местного здравоохранения. Так, в четверг, 24 июня, стало известно, что в Новосибирске еще две больницы планируют перепрофилировать под ковидные госпитали. Об этом заявил министр областного здравоохранения Константин Хальзов.

— Продолжаем следить за ситуацией с коронавирусом и продолжаем перепрофилировать медицинские учреждения под ковидных пациентов. Очередное учреждение, которое мы отдаем для этих целей — терапевтический филиал больницы скорой медицинской помощи. В ближайшие дни он начнет работу. Кроме того, предполагается перепрофилировать кардиологический диспансер, который работал в первую и вторую волну коронавируса. Все зависит от эпидемиологической обстановки, — сообщил министр.

Известно, что в Новосибирске под коронавирусные госпитали перепрофилировали уже несколько медучреждений. Так, пациентов с подтвержденным COVID-19 принимают в терапевтическом корпусе Горбольницы № 1 и хирургическом корпусе больницы скорой помощи № 2. Накануне также стало известно, что к приему зараженных коронавирусом готовится и Детская городская больница № 6 на улице Промышленной 2а.

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