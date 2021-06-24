В Новосибирске из-за ремонта теплотрассы перекроют улицу Бориса Богаткова. Фото: Рамиль Галиев

В Октябрьском районе Новосибирска временно ограничат движение на участке улицы Бориса Богаткова. Известно, движение перекроют на полтора месяца. Об этом говорится на сайте «Сибирской генерирующей компании».

Перекрытие движения связано с реконструкцией 400-метровой теплотрассы. В рамках ремонтных работ специалисты удвоят ее пропускную способность. Кроме того, по данным СГК, проект улучшит подачу тепла в 180 многоэтажек. По информации компании, реконструкция обойдется в 63 миллиона рублей.

— Основная задача проекта — повысить надежность теплоснабжения потребителей: заменить аварийный участок, на котором только за последние три года было 18 дефектов, в том числе в зимний период. Тепло неоднократно отключали в 52 домах и двух школах. Кроме того, качество теплоснабжения из-за аварийных ситуаций снижалось у 180 многоэтажек и 23 социальных объектов, — сообщили в «СГК».

Что касается сроков перекрытия, то движение на участке между улицами Воинская и Гагарина, будет ограничено с 6 июля по 18 августа 2021 года.

В связи с проведением масштабной реконструкции водителям нужно учитывать данные о перекрытии улиц и планировать свои маршруты передвижения.

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