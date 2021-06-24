Правительство Новосибирской области направило ходатайство на завершении еще четырех долгостроев региона. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Правительстве Новосибирской области подготовили ходатайство в адрес Фонда защиты прав граждан — участников долевого строительства (ППК «Фонд») о принятии решения в отношении еще четырех проблемных домов в регионе. Известно, достраивать объекты планируется с применением механизма публично-правовой компании. После одобрения этих домов Наблюдательным Советом организации, решатся проблемы почти 800 дольщиков.

Как уточнил замминистра строительства Новосибирской области Алексей Колмаков, речь идет о следующих домах: дом 242 на улице Дуси Ковальчук, дома по улице Сибиряков-Гвардейцев, 44/7, и по улице Волховская, 37.

Алексей Колмаков отметил, Правительство Новосибирской области на протяжении двух лет проводило колоссальную подготовительную и организационную работу, чтобы в регионе заработал механизм публично-правовой компании «Фонд». Сейчас уже 10 проблемных объектов региона одобрены Наблюдательным Советом ППК «Фонд». Среди них — три дома микрорайона «Закаменский», два дома по улице Вилюйская, дом по улице Печатников, 12, дома № 1 № 5 микрорайона «Новомарусино», а также долгострои в городе Обь и в Краснообске.

Известно, судьба остальных проблемных объектов на территории области также будет решаться. В отношении других долгостроев власти планируют применить различные механизмы, доступные на территории региона. Среди них — реализация инвестиционных проектов, субсидирование подключения инженерных коммуникаций, лифтов и благоустройство территории, а также адресная помощь дольщикам.

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