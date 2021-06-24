Пробки в Новосибирске на вечер 24 июня 2021 года: затор на Димитровском мосту

Рассказываем про пробки в Новосибирске на вечер 24 июня 2021. Фото: Влад КОМЯКОВ

Пробки в Новосибирске на утро 24 июня 2021 года: затор образовался на Димитровском мосту. Также сложно проехать по проезду Энергетиков: там ведутся дорожные работы из-за провала асфальта. Об этом сообщает «2ГИС».

В пробках стоят водители на улице Большой, Станционной и площади Энергетиков. Движение затруднено по улицам Немировича-Данченко, Троллейной, Ватутина и Блюхера. Кроме того, сложно проехать по улице Новогодней и площади Лыщинского.

На правом берегу города пробки сковали улицы Восход, Зыряновскую, Гурьевскую и Бориса Богаткова. Серьезные заторы наблюдаются на улицах Кирова и Ипподромской.

По информации «2ГИС», уровень пробок в Новосибирске на вечер четверга, 24 июня, составил 6 баллов.

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