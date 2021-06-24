В Минздраве объяснили, почему у новосибирской больницы выстроилась очередь из «скорых»

Все дело в большом потоке пациентов с подозрением на коронавирус. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Новосибирске у Городской больницы скорой медицинской помощи № 2 в Октябрьском районе города выстроилась очередь из «скорых». Увиденное взволновало горожан: они рассказали об этом в соцсетях. В областном Минздраве прокомментировали ситуацию, которая наблюдалась в среду, 23 июня.

— Скопление машин «скорой» помощи у больницы связано с госпитализацией пациентов с подозрением на внебольничную пневмонию. В среду, 23 июня, больница работала в режиме распределительного инфекционного госпиталя, который принимал всех горожан с симптомами пневмонии и коронавируса, — рассказали в ведомстве.

Известно, за сутки в медучреждение обратились 189 сибиряков. В приемном покое пациентов принимали 13 медиков. В Минздраве уточнили, госпитализация потребовалась не всем обратившимся. Так, в больнице оставили менее 50% тех, кого привезли на «скорой».

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