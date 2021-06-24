Следователи проводят проверку после экстренной посадки вертолета санитарной авиации под Новосибирском

Предварительно установлено, у воздушного судна нестабильно работал главный редуктор. Фото: nso.ru.

Следователи Западно-Сибирского транспортного СК проводят проверку после экстренной посадки вертолета санавиации под Новосибирском. Ранее сообщалось, воздушное судно вынужденно приземлилось в 130 километрах от Новосибирска. На борту вертолета МИ-8 находился пациент, которого перевозили в одну из больниц областного центра.

— Инцидент произошел 22 июня. По предварительным данным, экипаж вертолета отметил нестабильную работу главного редуктора. Командир воздушного судна доложил о неисправности и решил аварийно посадить воздушное судно на территории Каргатского района Новосибирской области. МИ-8 приземлился благополучно, — уточнили в Западно-Сибирском СУ СК РФ на транспорте.

Известно, инцидент обошелся без пострадавших. За пассажирами и экипажем оперативно прибыл другой вертолет, который доставил их в Новосибирск. На борту воздушного судна, совершившего экстренную посадку, находились 7 человек: 4 медика, 2 члена экипажа и пациент.

Сейчас следователи проводят проверку, направленную на установление обстоятельств и причин случившегося. После ее завершения будет принято решение в соответствии с законом.

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