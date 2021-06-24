ВТБ начинает прием заявок по новым условиям семейной ипотеки с господдержкой с 24 июня

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Воспользоваться программой смогут семьи, в которых с 1 января 2018 г. по 31 декабря 2022 г. родился первый или последующий ребенок. Ранее ее условия распространялись на семьи с двумя и более детьми. Льготы также доступны, для тех, кто воспитывает несовершеннолетних с инвалидностью. По программе можно не только приобрести в кредит новое жилье, но и рефинансировать выданный ранее ипотечный кредит любого российского банка.

ВТБ считает, что расширение условий семейной ипотеки стало своевременным шагом для рынка. За счет низкой ставки и выгодных условий программы она может вырасти в 3 раза и занять на рынке порядка 12%. С начала 2018 года банк выдал по этой программе около 34 тыс. кредитов на 98 млрд рублей. Лидерами по объему выданной с госсубсидией ипотеки за весь период ее действия стали Москва и область, Санкт-Петербург и Ленобласть, Республика Татарстан, Новосибирская область и Республика Башкортостан.

Средняя сумма кредита в ВТБ по программе нестоличных регионах страны составляет 2,2 млн рублей. Средний размер первоначального взноса закрепился на уровне 38%. В основном льготную ипотеку оформляют на 17 лет.