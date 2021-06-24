В Новосибирске за сутки от коронавируса скончались пять человек: самому старшему было 84 года. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В четверг, 24 июня, стало известно, что от коронавируса в Новосибирской области умерли еще 5 человек. Данные об этом опубликовал региональный оперштаб.

— Скончались еще 5 сибиряков с ранее подтвержденным COVID-19. Среди них — 70-летний мужчина, две 64-летние женщины, а также женщины в возрасте 81 год и 84 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 2 014 человек, — говорится в официальном сообщении оперативного штаба.

Отметим, число зараженных, которые тяжело переносят инфекцию, растет с каждым днем. Так, по последним данным, в реанимации сейчас находятся 206 сибиряков. Из них 36 человек не могут самостоятельно дышать — их подключили к ИВЛ.

Известно, за минувшие сутки опасный диагноз подтвердился еще у 160 сибиряков. Таким образом, с начала пандемии, коронавирус выявили уже у 45 859 человек, среди них — 3048 детей. При этом выздоровели с начала вспышки ковида 41 076 человек.

Напомним, ситуация с коронавирусом в Новосибирской области усугубляется. Каждый день растет число новых зараженных и умерших. Власти и медики призывают сибиряков массово прививаться. Они уверены, вакцинация выработает коллективный иммунитет.

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