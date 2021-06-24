«Прыснул в лицо баллончиком»: полицейский ограбил новосибирца, которого подвез до дома

В отношении полицейского проводится служебная проверка. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Кировском районе Новосибирска полицейский ограбил 35-летнего мужчину, которого подвез до дома. Инцидент произошел 20 июня около трех часов ночи у дома №49 на улице Петухова.

— Полицейские в личное время и не при исполнении служебных обязанностей решил подвезти выпившего прохожего. Он подобрал его на остановке «Жилмассив» в Октябрьском районе города. После того, как сотрудник его довез по указанному адресу, мужчина решил с ним рассчитаться наличными. В это время полицейские ударил кулаком в лицо новосибирца и прыснул баллончиком в лицо. Тот упал на землю. Сотрудник забрал около пяти тысяч рублей, а потом еще нашел в своей машине банковскую карту, оставленную мужчиной на переднем сидении его автомобиля. Там на счете было также около пяти тысяч рублей, — уточнил КП-Новосибирск источник.

На полицейского возбудили уголовное дело по статье «Грабеж».

— По данному факту в ГУ МВД России по Новосибирской области проводится служебная проверка. В случае установления вины сотрудника полиции он будет уволен из органов внутренних дел и понесет наказание в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Его непосредственные руководители будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности, — прокомментировали КП-Новосибирск в полиции.

Пока идет следствие полицейский находится под подпиской о невыезде.

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