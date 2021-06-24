«Слушал музыку в наушниках»: под Новосибирском поезд насмерть сбил 51-летнего мужчину

Сибиряк не реагировал на предупреждающие сигналы.
Фото: Василий Вахрин
В ночь на четверг, 24 июня, между станциями Буготак и Восточная поезд сбил 51-летнего мужчину. На месте ЧП работали транспортные полицейские.
— Правоохранители установили, что мужчина шел вдоль железнодорожных путей и слушал музыку в наушниках. На предупреждающие сигналы локомотива сибиряк не реагировал. Машинист поезда применил экстренное торможение, однако избежать наезда на человека не вышло — тормозного пути не хватило. Мужчина скончался на месте от полученных травм, — сообщили в УТ МВД по СФО.
В транспортной полиции напомнили, на железной дороге необходимо строго соблюдать правила безопасности. Так, слушать музыку в наушниках или надевать капюшоны, закрывающие обзор, недопустимо. Кроме того, запрещено ходить по путям. Несоблюдение элементарных парвил чревато непоправимыми последствиями.
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