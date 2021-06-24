Партия пенсионеров широким фронтом идет в Госдуму

Фото: Андрей Грищенко.

Выбрана стратегия кампании на выборы в Государственную думу Российской Федерации.

Депутат Александр Аверкин открыл конференцию Партии пенсионеров приветственным словом.

- 14 месяцев назад началась современная история развития Партии пенсионеров на территории Новосибирской области. Уже сегодня есть ощутимые результаты. Но мы не расслабляемся. Впереди избирательная кампания в Государственную думу РФ. Перед нами стоит новый вызов. Я убежден, что у нас все получится, - обратился к участникам мероприятия Александр Аверкин.

Региональное отделение Партии пенсионеров показало хороший результат в 2020 году на выборах в Законодательное собрание Новосибирской области. В результате избирательной кампании Партию пенсионеров поддержали более 5% избирателей, и фракция вошла в состав Законодательного собрания. В целом от Партии пенсионеров по Новосибирской области было избрано 55 депутатов различного уровня власти.

- Партия показала свою эффективность. Завоевала авторитет! Важно значительно улучшить результат на выборах в Государственную думу 19 сентября 2021 года, - отметил Эдуард Кожемякин, председатель правления регионального отделения.

На выборы в Государственную думу региональное отделение Партии пенсионеров выдвигает список кандидатов в депутаты по всем округам Новосибирской области. Возглавят список лидеры партии Александр Аверкин и Эдуард Кожемякин. Остальные кандидаты в депутаты будут названы позже, после предстоящего съезда Партии пенсионеров в Москве.