Под Новосибирском построят инфекционную больницу. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Хорошая новость для пациентов. Под Новосибирском построят новую инфекционную больницу. Она будет рассчитана на 504 места. Такое решение приняли в правительстве Новосибирской области 23 июня.

— Реализация проекта предполагает заключение соглашения о государственно-частном партнерстве для привлечения внебюджетных источников финансирования. Больница будет располагаться на земельном участке в поселке Садовый Новосибирского района. Площади медучреждения составит более 35 тысяч квадратных метров. Эксплуатировать объект будет ГБУЗ НСО «Городская клиническая инфекционная больница №1», техобслуживание на себя возьмет — частный партнер, — говорится в сообщении правительства.

Уже разработан и утвержден проект здания.

Также на заседании в областном правительстве обсудили проект строительства поликлиники в Советском районе Новосибирска. Она будет принимать как взрослых, так и детей. Также проектом предусмотрена женская консультация. Медучреждение смогут посещать до 700 человек в смену.

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