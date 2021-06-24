Стало известно, от каких болезней чаще всего умирают новосибирцы.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
В Новосибирскстате рассказали, от каких болезней чаще всего умирают сибиряки. Оказалось, что самый большой процент смертности приходится на болезни системы кровообращения. В прошлом году от этого недуга скончался 51% от общего количество умерших. Об этом рассказали в Новосибирскстате
— На втором месте — онкозаболевания. Они унесли жизни 16% умерших. На третьем месте стоят внешние причины — 6,5%. По трем основным причинам умерло 31,3 тыс. человек. На другие классы причин смерти приходится примерно по 3-4% умерших, — уточнили в ведомстве.
Также в Новосибирсктате рассказали о младенческой смерти. В прошлом году скончались 5 тысяч 700 новорожденных. Это на 16% больше, чем в предыдущие годы.
Ранее КП-Новосибирск писала о том, что за последние 17 лет в регионе уменьшилось населения. Эксперты объяснили, почему так произошло.
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