ГК «Расцветай» и Росреестр запустили проект по регистрации договора долевого участия за 100 минут

ЖК «Расцветай на Красном». ГК «Расцветай» не только строит качественное жилье, востребованное рынком, но и постоянно работает над тем, чтобы процесс покупки квартиры был максимально комфортным и быстрым. Фото: ГК «Расцветай».

В рамках этого проекта можно зарегистрировать договоры долевого участия. Чаще всего заявители оформляют права на квартиры в новостройках. Теперь, приобретая квартиру у новосибирского застройщика, покупатель существенно экономит время.

Для новосибирского Росреестра это не первый проект по регистрации недвижимости в короткие сроки. В регионе электронная регистрация за 100 минут уже осуществляется во взаимодействии Росреестра с кредитной организацией - ПАО «Сбербанк».

Заместитель руководителя управления Росреестра по Новосибирской области Наталья Ивчатова:

- Росреестр как передовое ведомство большое внимание уделяет развитию электронных сервисов, делая их более доступными. Это позволяет вовлечь в процесс электронной регистрации все больше участников имущественных отношений. Все эти меры направлены на цифровизацию услуг, а для строительных компаний это удобный способ предложить клиентам максимально комфортную услугу по продаже недвижимости. Нам очень важно не только оказать услугу, но и сделать ее более доступной и максимально быстрой.

Кроме того, документы на государственную регистрацию договора долевого участия можно сдать прямо в центральном офисе застройщика по адресу: улица Фрунзе, 228. Для регистрации договора участия в долевом строительстве в рамках данного проекта пакет документов должен быть подан в Росреестр посредством электронных сервисов. Решение о государственной регистрации в этом случае будет принято в течение 100 минут.

За подробной информацией обращайтесь по телефону (383) 255-88-22.

Застройщик: ООО «Расцветай на Гоголя»; ООО «Расцветай на Маркса»; ООО «СЗ «Расцветай на Обской»; ООО «СЗ «Расцветай на Ядринцевской»; ООО «СЗ «Дом на Шамшиных»; ООО «СЗ «Расцветай на Красном». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф