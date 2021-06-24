«Может прятаться на дачах»: полицейские ищут новосибирца, ударившего ножом в шею мужчину

В Новосибирске ищут опасного мужчину. Фото: предоставлено ГУ МВД по НСО

Полицейские разыскивают мужчину, напавшего с ножом на 32-летнего сибиряка. Он порезал ему шею и тело — причинил тяжкий вред здоровью. Сейчас мужчина скрывается. В полиции предупредили, о том, что он может снова напасть и нанести вред людям.

— Мужчине 45 лет. Он может быть опасен и вооружен. Кроме того, известно, что может скрываться на дачах в Новосибирском районе, — уточнили в ГУ МВД по Новосибирской области.

Если вам что-либо известно о местонахождении сибиряка, просьба сообщить по телефонам 232-70-89, 8-913-489-99-10, 8-913-205-75-02, либо по телефонам «02», «112». Конфиденциальность гарантируется.

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