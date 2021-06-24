Под Новосибирском экстренно сел вертолет санитарной авиации

Вертолет санавиации экстренно сел под Новосибирском. Фото: nso.ru
В 130 километрах от Новосибирска вынужденную посадку совершил вертолет санавиации. Как стало известно КП-Новосибирск, приборы воздушного судна известили экипаж о неисправности. В это время на борту был пациент. Инцидент произошел 22 июня.
— Экипаж еще в воздухе доложил о том, что ищет место для посадки. Тут же, согласно инструкции, был направлен второй вертолет, который забрал медперсонал и пациента и оперативно доставил в больницу, — рассказала КП-Новосибирск главный врач «Станции скорой медицинской помощи» Ирина Большакова.
Известно, что пациента, которому потребовалась экстренная помощь, забрали из отдаленного района Новосибирской области.
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