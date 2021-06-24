«Жаловался на боль в сердце»: под Новосибирском утонул рыбак, упавший с лодки

Под Новосибирском погиб рыбак. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Под Новосибирском в реке Кукуй, расположенной у села Мереть Сузунского района, утонул 72-летний рыбак. Незадолго до трагедии пенсионер жаловался на боль в области сердца. Это произошло днем 22 июня.

— Его жена рассказала, что в тот день супруг себя плохо чувствовал и выпивал. Сначала он употребил около трех литров пива, а потом перешел на напитки покрепче. После этого он отправился проверить рыбацкие снасти. Его приятель видел, как пенсионер сидел в лодке и перебирал сети. Чуть позже мужчина забеспокоился, так как не увидел на реке лодку. Он отправился проверить, все ли в порядке. Нашел лодку товарища, подплыл к ней и увидел, что тот лежит в воде лицом вниз, — рассказал КП-Новосибирск источник.

Сибиряк вытащил пенсионера из воды на берег и вызвал медиков. Но врачи не смогли спасти мужчину. Экспертиза установит точную причину смерти пожилого мужчины.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.