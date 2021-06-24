Пробки в Новосибирске на утро 24 июня 2021 года: трудно проехать по улице Станиславского

На левом берегу машины встали в пробку. Фото: Влад КОМЯКОВ

Пробки в Новосибирске на утро 24 июня 2021 года: затор образовался на улице Станиславского и площади Труда. В том районе произошло сразу несколько аварий. Также движение затруднено по проезду Энергетиков и улице Ватутина. Об этом сообщают водители в «2ГИС».

— Затор уже с 7 утра. Скоро с вечера нужно будет выезжать на работу, — досадуют водители.

— Что случилось? Три дня же здесь было пусто!

Также из-за ДТП затор образовался на улице Большевистской в районе «Речного вокзала». Пробка растянулась от бизнес-центра «Якутия» до Октябрьского моста.

В целом по Новосибирску уровень заторов на дорогах достиг 4 баллов.

Автомобилистов просят быть внимательными: соблюдать дистанцию и скоростной режим.

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