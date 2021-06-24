В Новосибирске прохожий отобрал у 47-летней женщины сумку-термос с едой

Полицейские ищут мужчину, отобравшего у сибирячки контейнеры с едой.
Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
В Октябрьском районе Новосибирска на 47-летнюю женщину напал незнакомец. Он вырвал из ее рук сумку-термос, в которой находились контейнеры для еды. Неприятный инцидент произошел поздно вечером 21 июня у дома №111 на улице Декабристов.
— В преступлении подозревают местного бомжа. Ему около 25 лет. Со слов пострадавшей, она сможет его опознать, — уточнил источник КП-Новосибирск.
Сейчас в обстоятельствах этого дела разбираются полицейские. Известно, что сумма ущерба составила около 1500 тысячи рублей.
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