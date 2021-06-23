В Новосибирске на ОбьГЭСе построят новую поликлинику

В Новосибирске на ОбьГЭСе откроют новую поликлинику. Фото: navigato.ru
В Новосибирске на ОбьГЭСе откроют новую поликлинику. Такое решение приняли власти региона на совещании в правительстве 23 июня. В ближайшее время будет объявлен аукцион по выбору подрядчика.
— По срокам пока сложно что-либо сказать. Практика показывает, что обычно год уходит на проектирование и пару лет на строительство. Загадывать не хочется, но принятое сегодня решение позволяет надеяться, что через несколько лет в микрорайоне будет большая современная поликлиника, — рассказал изданию «Навигатор» главный врач городской больницы № 3 Александр Осадчий.
Поликлинику будут строить по договору государственно-частного партнерства. В новом современном здании на улице Мухачева разместятся взрослое и детское поликлинические отделения, женская консультация, рентгенкабинет и кабинет флюорографии — все подразделения, которые сейчас разбросаны по всему микрорайону.
Напомним, сегодня на заседании в региональном правительстве власти также приняли решение о введении новых коронавирусных ограничений в регионе. Так, с 1 июля в Новосибирской области будут установлены ограничения на фестивали, концерты и кинотеатры: туда будут допускать не более 50% зрителей. А спортсменам из других регионов обязательно нужно будет предоставить отрицательный ПЦР-тест на коронавирус: сделан он должен быть не ранее, чем за 3 дня до соревнований.
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