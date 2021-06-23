В Новосибирской области появился индийский штамм коронавируса — некоторые сибиряки им уже заразились. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Новосибирской области появился индийский штамм коронавируса — некоторые сибиряки им уже заразились. Об этом КП-Новосибирск рассказал вирусолог Александр Чепурнов. А доктор биологических наук и заведующий лабораторией биотехнологии и вирусологии факультета естественных наук НГУ Сергей Нетесов объяснил, что главная опасность нового вида заболевания заключается совсем не в его более тяжелой форме протекания.

— Если говорить точнее, это не индийский штамм, а скорее индийский вариант. Поскольку штамм — это гомогенный вирус из одной пробы. А в данном случае речь идет о десятках и сотнях миллионов штаммов, которые объединил в себе этот индийский вариант. То, что он более тяжелый и поражает организм сильнее — еще спорный момент, ученые еще не пришли к согласию на этот счет. Но главные его проблемы не в этом: во-первых, он более эффективно передается, а значит им легче заразиться, во-вторых — он сильно отличается от исходного штамма, на основе которого были разработаны все вакцины. Соответственно, они будут защищать от него хуже, — пояснил КП-Новосибирск Сергей Нетесов.

По словам ученого, в России об этом новом варианте заговорили еще примерно 1,5 месяца назад. Однако в то время из страны были еще разрешены перелеты в Индию. Вирусолог отметил, что в Москве около 80% случаев выявления COVID-19 связано с индийским вариантом вируса. А сейчас он активно распространяется по регионам.

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