Погода в Новосибирске на 24 июня 2021 года: горожан ждет дождь и ветер

Солнце не выйдет из-за туч до конца недели. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Погода в Новосибирске на 24 июня 2021 года ожидается ветреной и дождливой. Не смотря на это столбики термометров поднимутся до +15...+17 градусов, а к вечеру опустятся до +8...+10 градусов.

— Ветер будет дуть северо-восточный со скоростью от 4 до 9 метров в секунду. Местами порывы бду достигать 14 метров в секунду, — обещают синоптики «Западно-Сибирского УГМС».

Сайт «Яндекс. Погода» сообщает о том, что весь день будет идти дождь. Днем температура воздуха составит +13...+14 градусов, а ночтю +11...+12. Ветер подует восточный со скоростью до 4 метров в секунду. Атмосферное давление составит 740-742 миллиметра ртутного столба.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.