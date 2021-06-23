Сотрудников новосибирского агентства безопасности наградили за неравнодушие и профессионализм

Директор АБ ГВАРДИЯ Вячеслав Жирков, Артем Вялков и Сергей Ушаков. Фото предоставлено пресс-службой Агентства Безопасности ГВАРДИЯ.

Избиение 1 июня 2021 года в микрорайоне Горский группой молодых людей несовершеннолетней девочки, якобы наступившей на пляжное полотенце, вызвало в Новосибирске огромный общественный резонанс. Жестокости поступка поражались и взрослые и дети. И все же большинство свидетелей и очевидцев самого инцидента остались безучастными - прошли мимо или наблюдали со стороны, не вмешиваясь в происходящее.

Кнопку тревожной сигнализации нажала директор магазина, расположенного на проспекте К. Маркса, рядом с которым происходило избиение. На тревожный вызов прибыла 73-я группа быстрого реагирования Агентства Безопасности ГВАРДИЯ в составе старшего экипажа Артема Вялкова и водителя-охранника Сергея Ушакова.

Несмотря на то, что охраняемому объекту ничего не угрожало, а инцидент произошел за его границами, «гвардейцы» встали на защиту ребенка и задержали всех пятерых нападавших.

За проявление образцовой гражданской позиции, добросовестное выполнение должностных обязанностей и профессионализм сотрудники Агентства Безопасности ГВАРДИЯ Артем Вялков и Сергей Ушаков были награждены благодарственными письмами и денежными премиями.