Новосибирская общественница просит поместить первоклашку, снявшую трусы на спор, в реабилитационный центр

Девочка могла стать жертвой буллинга. Фото: предоставлено мамой ребенка

Делом первоклассницы, снявшую на спор трусы, занялась Анна Тажеева, член рабочей группы при уполномоченном по правам ребенка в Новосибирской области. Напомним, что инцидент произошел в начале лета. Дети играли в игру «Правда или действие». Первоклассница сняла трусы, а другие ребята сняли это на камеру.

— Ко мне обратился отец девочки. Он попросил разобраться в ситуации и помочь. По моему мнению, это обычный буллинг и травля ребенка, которого сделали изгоем в своей среде. Уже запущенная ситуация. Ребенок не имея навыков общения в обществе любыми способами хотела дружить с этими детьми. Родители же этих детей воспитали жестоких манипуляторов, которые устроили цирк из ситуации. И осень хорошо, что не дошло до трагедии, — рассказала КП-Новосибирск Анна Тажеева.

Общественница уверена, что девочку нужно поместить в реабелитационный центр. Там с ней будут работать психологи.

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