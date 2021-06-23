Российским путешественникам, задержанным военными в Чаде, вернули паспорта

Группе российских туристов, задержанных в африканском государстве Чад, вернули документы и паспорта. Фото: Алексей КАМЕРЗАНОВ\https://mirnash.kamerzanov.su/

Группе российских туристов, задержанных в африканском государстве Чад, вернули документы и паспорта. Об этом КП-Новосибирск рассказал один из путешественников-сибиряков.

— Нам вернули наши вещи и документы. С машинами вопрос еще решается. Я собираюсь после всего этого возвращаться в Россию, — пояснил КП-Новосибирск Алексей Камерзанов.

Напомним, ранее КП-Новосибирск подробнее рассказывала о том, как в Чад задержана группа российских туристов, а также гражданка Литвы. Речь идет о команде путешественников экспедиции «Мир Наш», восьмой этап которой пролегал через государства Камерун и Чад. Проблемы у туристов случились в городе Фая-Ларжо. Там, на базе Красного креста, их задержали военные. У путешественников забрали их вещи, документы и автомобили и разместили в одном из местных отелей. Позже стало известно, что МИД африканской страны Чад принес официальные извинения за задержание группы российских туристов.

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