К институту геологии в Новосибирске съехались спецслужбы: рассказываем, что случилось

К институту геологии и минералогии в новосибирском Академгородке съехались спецслужбы. Фото: предоставлено очевидцами
Вечером, 23 июня, к институту геологии и минералогии в новосибирском Академгородке съехались спецслужбы. Их сфотографировали и выложили в сеть очевидцы.
— К институту геологии подъехала скорая помощь, пожарные и Росгвардия в полном обмундировании, — рассказала КП-Новосибирск сибирячка, сделавшая снимки. — Я, правда, не знаю, что там именно случилось, просто мимо проезжала.
Сотрудников Росгвардии сфотографировали очевидцы. Фото: предоставлено очевидцами
В группе «Академгородок» в фейсбуке очевидцы написали, что произошедшее может быть связано с очередным сообщением о минировании.
В ГУ МВД пообещали прокомментировать данный инцидент позже.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:
Редакция: (383) 289-91-00
WhatsApp: 8-923-145-11-03
Почта: kp.nsk@phkp.ru
И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:
Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер