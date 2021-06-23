К институту геологии в Новосибирске съехались спецслужбы: рассказываем, что случилось

К институту геологии и минералогии в новосибирском Академгородке съехались спецслужбы. Фото: предоставлено очевидцами

Вечером, 23 июня, к институту геологии и минералогии в новосибирском Академгородке съехались спецслужбы. Их сфотографировали и выложили в сеть очевидцы.

— К институту геологии подъехала скорая помощь, пожарные и Росгвардия в полном обмундировании, — рассказала КП-Новосибирск сибирячка, сделавшая снимки. — Я, правда, не знаю, что там именно случилось, просто мимо проезжала.

Сотрудников Росгвардии сфотографировали очевидцы. Фото: предоставлено очевидцами

В группе «Академгородок» в фейсбуке очевидцы написали, что произошедшее может быть связано с очередным сообщением о минировании.

В ГУ МВД пообещали прокомментировать данный инцидент позже.

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