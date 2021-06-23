Пробки в Новосибирске на вечер 23 июня 2021 года: на площади инженера Будагова не проехать

Пробки достигли 4 баллов. Фото: Евгения ГУСЕВА

Пробки в Новосибирске на вечер 23 июня 2021 года достигли 4 баллов. Об этом сообщает сервис «2GIS».

На правом берегу затор образовался в районе площади инженера Будагова и длится до самой станции метро «Речной вокзал». Так же пробки образовались на улице Восход, Кирова и Ипподромская. Автомобилистам будети сложно проехать по Красному проспекту в сторону площади Калинина.

На левом берегу пробка начинается с проезда Энергетиков. Чтобы доехать до площади Труда водителям потребудеется больше 10 минут. Небольшие заторы так же образовались на улице Немировича-Данченко, Ватутина и Большая.

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