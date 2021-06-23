В Новосибирске иномарка столкнулась с двумя машинами и врезалась в забор: это попало на видео

В Новосибирске иномарка столкнулась с двумя машинами и врезалась в забор. Фото: стоп-кадр.

Крупное ДТП произошло в Октябрьском районе Новосибирска. Там, накануне, 22 июня, на пересечении улиц Добролюбова и Большевистской столкнулись несколько машин. Кадры с места ЧП появились в соцсети.

— На съезде с улицы Добролюбова на Большевистскую водитель хэтчбека решил проскочить на красный сигнал светофора и, столкнувшись с кроссовером, отлетел на Mercedes-Benz E-Class, — написал автор сообщения, опубликованного в группе «АСТ-54».

На видео к посту видно, как иномарка резко вылетела на перекресток, задела две машины, после чего врезалась в забор. По словам очевидцев, за рулем авто сидела женщина.

— Стояли на красном сигнале светофора. По встречной полосе пролетела машина и устроила данное ДТП. Женщина за рулем говорит, что ехала по второй полосе, думала проскочит, и скорость у нее была 20 км. Но думаю, очевидно, что это не так, — уточнил КП-Новосибирск один из водителей, ставший свидетелем аварии.

Некоторые очевидцы также отметили, что в салоне у женщины находился ребенок. По словам новосибирцев, авария чудом обошлась без жертв.

— Как можно быть такой самоуверенной? Чуть мужа мне не угробила. Супруг можно сказать отделался легким испугом, головой сильно ударился, но так все нормально, — написала в соцсети жена одного из участников аварии.

Что стало причиной ДТП, предстоит установить ГИБДД. В настоящий момент информация об аварии уточняется.

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