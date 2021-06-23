В Новосибирской области от коронавируса умер 47-летний мужчина

В Новосибирской области на утро 23 июня выявили еще 154 случая коронавируса. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Новосибирской области на утро 23 июня выявили еще 154 случая коронавируса. Всего в регионе с начала пандемии зарегистрировано 45 699, в том числе у 3 027 детей. При этом, с выздоровлением были выписаны всего 40 967, 89 из них — за последние сутки.

— Скончались еще восемь пациентов: мужчины в возрасте 47 лет, 60 лет, 67 лет, 80 лет и женщины в возрасте 71 год, 80 лет, 83 года, 89 лет, — сообщили в областном оперштабе. — Всего в регионе ковид унес жизни 2 009 человек.

Сейчас в отделениях реанимации находится 171 человек. К аппаратам ИВЛ подключен 31 пациент.

Напомним, в регионе продолжает действовать режим повышенной готовности: запрещены все массовые мероприятия, людям необходимо носить маски и соблюдать социальную дистанцию, пенсионерам, по возможности, нужно соблюдать режим самоизоляции.

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