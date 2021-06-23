Под Новосибирском загорелся «УАЗ»: на месте работали пожарные. Фото: "АСТ-54".

В среду, 23 июня, в поселке Садовый под Новосибирском загорелся «УАЗ». На место ЧП оперативно прибыли пожарные.

— Выехали на улицу Пасечную в 11:09. На момент прибытия пожарных автомобиль горел открытым пламенем. Локализовали возгорание в 11:18, а в 11:26 — огонь полностью ликвидировали. Хозяева машины находились на месте ЧП — они не пострадали, — рассказал КП-Новосибирск Павел Винаков, начальник отдела информации и связи с общественностью ГУ МЧС по Новосибирской области.

Очевидцы выложили в соцсети кадры с места возгорания. На фото видно, что пламя полностью охватило машину.

Что спровоцировало пожар, пока не ясно. Причину возгорания предстоит установить дознавателям МЧС.

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