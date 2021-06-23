«Мы уверенные в себе»: Андрей Травников объяснил, почему Новосибирск — столица Сибири, а не Красноярск

Андрей Травников объяснил, почему считает Новосибирск - столицей Сибири. Фото: Алена МАРТЫНОВА

В преддверии Дня города губернатор Новосибирской области Андрей Травников объяснил, почему считает Новосибирск — столицей Сибири, а не Красноярск. Споры об этом среди сибиряков идут уже давно.

— Это провокационный вопрос. Он вызывает беспокойство у жителей Красноярска. Это все равно, что спорить, где историческая столица России: в Москве или Санкт-Петербурге. Нужно вспомнить, что есть определенные признаки, которые убеждаю в том, что наше мнение верное. Новосибирск — административный центр Сибирского федерального округа, это самый крупный город за Уралом, самый быстрорастущий, это признанный научный центр, это крупнейший транспортный хаб. Этого, наверное, достаточно, чтобы себя успокоить и прекратить эти споры. За что люблю Новосибирск? За людей. Я неоднократно говорил, что очень хороший менталитет у сибиряков. Они спокойные, размеренные, уверенные в себе. Есть еще, за что я люблю Новосибирск. Город, у которого в принципе немного чего есть, активно развивается. У нас нет природных ископаемых, промышленности, однако, мы самый крупный город за Уралом, — подчеркнул глава региона в прямом эфире «Вести Новосибирск».

Андрей Травников предложил прекратить спор на тему столиц, ведь Новосибирск действительно заслуживает звания столицы.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.