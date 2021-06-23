Новосибирский инфекционист предупредил о серьезных мутациях ковида при отказе от вакцинации. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Новосибирской области усугубляется ситуация с коронавирусом. Каждый день растет число новых заболевших, а также увеличивается нагрузка на систему местного здравоохранения. Власти и медики видят выход в массовой вакцинации, которая поспособствует выработке коллективного иммунитета. Кроме того, отказ от прививок чреват опасными последствиями — серьезными мутациями COVID-19. Об этом заявил новосибирский инфекционист, главврач лаборатории «Инвитро-Сибирь» Андрей Поздняков.

— Мутации происходят, когда вирус долго находится в одном организме и пытается бороться с иммунной системой. Цель мутации — повысить выживаемость вируса и его распространенность во внешней среде. С такой мутацией вирус становится более защищенным, жизнеспособным, поэтому данная мутация начинает распространяться в вирусной популяции. При этом вакцинация способна предотвратить некоторые мутации вируса, — отметил эксперт.

По словам Андрея Позднякова, если коронавирус попадает в привитый организм, иммунная система оперативно реагирует на него. Таким образом он не успевает мутировать. При этом он предположил, что в будущем возможно появление мутантного вируса, которому удастся избежать иммунного ответа привитого человека, однако на это потребуется много времени.

Врач также подчеркнул, в случае низких темпов вакцинации вирус может мутировать настолько, что существующие на сегодняшний день вакцины, перестанут на него действовать. Это произойдет, если среди населения будет мало людей с подготовленной иммунной системой. К ним относятся привитые и переболевшие ковидом.

— Если темпы вакцинации останутся низкими, мы можем дожить до кардинальной мутации вируса (например, S-белка), когда вакцины будут оказывать очень слабый эффект, — добавил инфекционист.

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