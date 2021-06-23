Развитие опорной сети дорог в Новосибирске — на контроле у губернатора

Андрей Травников отметил главные проекты в сфере дорожного строительства. Фото: предоставлено пресс-службой правительства НСО

Для развития любого мегаполиса важны две составляющие — строительство и развитие опорной сети автодорог и поддержание в нормальном состоянии внутренней сети улиц. В центре внимания регионального Правительства — опорная сеть, заявил Губернатор Андрей Травников

Глава региона отметил проекты, которые уже реализованы, в стадии реализации или в планах правительства Новосибирской области.

— Это Северный обход с реконструкцией въезда в город со стороны Омска, реконструкция вылетных трасс Мочищенское шоссе, шоссе на Ленинск-Кузнецкий и на Ордынку, это внутренняя скоростная магистраль Новосибирска — четвертый мост, а фактически целый комплекс объектов от улиц до развязок и тоннелей. Это Восточный обход, перспективный объект Южный транзит, реконструкция трассы Р-254 — участок, проходящий мимо ПЛП, на подъезде к аэропорту Толмачево. Я уверен, что все они будут в ближайшие годы реализованы», — отметил губернатор.

Еще одна ключевая магистраль Новосибирска, вылетная трасса с высокоинтенсивным движением, часть федеральной автодороги Р-256 «Чуйский тракт» — Бердское шоссе. В прошлом году около 10 километров дороги уже были отремонтирован по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Реконструкция Бердского шоссе будет продолжена, сообщил Андрей Травников.

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