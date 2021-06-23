В Новосибирске улицы Станиславского и Титова отремонтируют до конца октября

В Новосибирске отремонтирую две улицы. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Хорошая новость для автомобилистов. В Новосибирске отремонтируют две улицы: Титова и Станиславского. Информация об этом появилась на сайте «Госзакупок».

На улицах в порядок приведут дорожное покрытие, а также дождевые колодцы. Кроме того, установят светофоры, там, где это необходимо и нанесут разметку, подлатают дорожное ограждение.

На улице Станиславского ремонт выполнят на участке от площади Труда до площади имени Станиславского, а на Титова — от проспекта Карла Маркса до площади имени Станиславского. Откапиталят около двух с половиной километров дороги.

Цена контракта на ремонт улицы Станиславского — более 135 миллионов рублей, а улицы Титова — около 82 миллионов рублей рубля.

Дорогу отремонтируют в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Ранее новосибирцы не раз критиковали качество дороги в городе. Каждый год весной водители сталкиваются с проблемой многочисленных ям, которые поджидают автомобилистов в самый неожиданный момент.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.