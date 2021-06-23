Новосибирец с третьего этажа высотки упал на козырек подъезда

Мужчине понадобилась помощь после того, как он упал на козырек подъезда. Фото: МАСС

В Советском районе Новосибирска с третьего этажа высотки на крышу козырька подъезда упал 40-летний мужчина. Мужчина выжил, но получил серьезную травму ноги. Инцидент произошел днем 22 июня. Подробности рассказали в МАСС.

Новосибирца с травмой ноги госпитализировали в больницу. Фото: МАСС

— Мужчина не смог слезть с козырька. Очевидцы вызвали ему на помощь спасателей и медиков. Спасатели попал на козырек через окно второго этажа, оказали ему первую медицинскую помощь и спустили его на эвакуационном щите. Новосибирца госпитализировали в больницу, — уточнили в МАСС.

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