Новосибирск
Еще
Радио
Новосибирск
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Новосибирск
Радио
Реклама
Сегодня:
Еще
Происшествия23 июня 2021 7:34

Новосибирец с третьего этажа высотки упал на козырек подъезда

Мужчина выжил, но получил серьезную травму ноги
Ульяна ДЖАНКОВАУльяна ДЖАНКОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Мужчине понадобилась помощь после того, как он упал на козырек подъезда. Фото: МАСС

Мужчине понадобилась помощь после того, как он упал на козырек подъезда. Фото: МАСС

В Советском районе Новосибирска с третьего этажа высотки на крышу козырька подъезда упал 40-летний мужчина. Мужчина выжил, но получил серьезную травму ноги. Инцидент произошел днем 22 июня. Подробности рассказали в МАСС.

Новосибирца с травмой ноги госпитализировали в больницу. Фото: МАСС

Новосибирца с травмой ноги госпитализировали в больницу. Фото: МАСС

— Мужчина не смог слезть с козырька. Очевидцы вызвали ему на помощь спасателей и медиков. Спасатели попал на козырек через окно второго этажа, оказали ему первую медицинскую помощь и спустили его на эвакуационном щите. Новосибирца госпитализировали в больницу, — уточнили в МАСС.

Если вы стали очевидцем происшествия, или попали в беду, звоните по телефонам: 112, 231-06-49.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.