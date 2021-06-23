Поиски 83-летнего новосибирца, пропавшего во время прогулки, завершены

На пенсионера обратил внимание прохожий и сообщил волонтерам. Фото: предоставлено «Лиза Алерт»

В среду, 23 июня, стала известно о том, что 83-летнего пенсионера, потерявшегося во время прогулки в Ленинском районе Новосибирска, нашли. В этом поисковикам помогли очевидцы. Подробности КП-Новосибирск рассказали в отряде «Лиза Алерт».

— На дедушку обратил внимание мужчина, который ранее видел ориентировку в соцсети. Ему показалось странным поведение мужчины. Заметил он его не в том районе, где пенсионер потерялся. Подошел и заговорил с ним. Дедушка смог назвать свою фамилию, а имя нет. Тогда мужчина позвонил к нам на горячую линию и сообщил о найденном мужчине, отправил его фотографию. Родные забрали пенсионера, — рассказала КП-Новосибирск руководитель поискового отряда «Лиза Алерт» Алеся Яблонских.

Напомним, родные забили тревогу после того, как приехали в гости к пенсионеру, а его не оказалось дома. На кухне стоял еще теплый чайник. По словам родственников, утром он часто любит гулять, но с прогулок к тому времени всегда возвращается.

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