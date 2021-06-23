Психолог объяснил, что такое синдром Питера Пена и почему современные люди не хотят взрослеть

Психологи рассказали, почему взрослые хотят остаться детьми.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Психолог Александр Федорович объяснил, почему современные мужчины и женщины не торопятся взрослеть. Такое поведение эксперты называют синдромом Питера Пена.
Люди с инфантильным поведением не хотят брать на себя ответственность и боятся серьезных отношений. По статистике, отказываются от реальности чаще всего мужчины. Психолог объяснил это тем, что именно на мужские плечи взваливается решение многих вопросов: например, как отдать кредиты, которые надо выплачивать за мебель, семейный отдых и машины.
Эксперты отмечают, что в последнее время людей с синдромом Питера Пена становится больше.
Причина тому, по мнению психолога, в том, что вокруг появилось много доступных удовольствий, которых не было раньше, люди активно вовлечены в интернет-пространство. Реальный же мир наполнен страхами и тревогами. Новости им рассказывают о том, что вокруг постоянные войны и плохие вещи, и это может также способствовать погружению в инфантилизм, отметил эксперт в беседе с изданием NEWS.ru.
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