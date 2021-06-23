«Может передвигаться автостопом»: сибиряка, нуждающегося в медицинской помощи, ищут по всей стране

Парень пропал в конце мая 2021. Фото: ПСО "ЛизаАлерт Новосибирск".
Волонтеры ПСО «ЛизаАлерт Новосибирск» сообщили об исчезновении 24-летнего жителя поселка Барлак Мошковского района Барчана Валерия Игоревича. О местонахождении молодого сибиряка неизвестно с 31 мая 2021 года.
— Он ушел из дома, можно сказать, целенаправленно. Ему необходима помощь родных, а также медицинская помощь. Молодой человек нуждается в приеме лекарств, а также контроле со стороны близких. На изменения в его состоянии здоровья необходимо реагировать своевременно. О парне также известно, что он может передвигаться автостопом. В связи с чем все регионы по дороге в центральную России просим брать репосты, — рассказала КП-Новосибирск руководитель ПСО «ЛизаАлерт Новосибирск» Алеся Яблонских.
Волонтеры также назвали приметы пропавшего сибиряка. Его рост — 182 сантиметра, у него худощавое телосложение, темно-русые волосы и карие глаза.
В день исчезновения Валерий был одет в голубую ветровку с капюшоном, серый свитер, серое трико, черные кеды с белой подошвой или синие кроссовки с белой подошвой, а также в черную кепку. С собой парень взял черную дорожную сумку.
Всех, кому что-то известно о местонахождении пропавшего сибиряка, просят сообщить по телефонам: 8-800-700-54-52 или обратиться в полицию по единому номеру 112.
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