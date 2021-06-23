В Новосибирске участковым врачам предоставили служебные машины мэрии

Медика предоставят автомобили мэрии. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Со среды, 23 июня, участковые врачи смогут использовать служебные автомобили мэрии города. Такое решение принял мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

— Машину будут предоставлены медикам поликлинике №1. Осенью прошлого года мы уже оказывали учреждению такую помощь. Автомобили помогут быстрее оказывать помощь пациентам на дому. Ситуация снова осложняется, число заболевших коронавирусом растет, поэтому мы возобновили эту практику, — отметил Анатолий Локоть.

По окончании рабочего дня автомобили будут обрабатывать специальными дезинфицирующими средствами.

Напомним, в регионе продлили режим повышенной готовности до конца сентября и отменили все массовые мероприятия. Количество заболевших коронавирусом растет с каждым днем.

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