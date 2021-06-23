Пробки в Новосибирске на утро 23 июня 2021 года: затор на улице Сибиряков-Гвардейцев

Рассказываем про пробки в Новосибирске на утро 23 июня 2021.
Фото: Влад КОМЯКОВ
Пробки в Новосибирске на утро 23 июня 2021 года: затор образовался на улице Сибиряков-Гвардейцев. Также сложно проехать по улице Петухова и по Советскому шоссе. Об этом сообщает «2ГИС».
Пробки наблюдаются на улицах Станционная, Широкая и площади Труда. Затруднено движение по улицам Степной, Немировича-Данченко и Троллейной. Также заторы образовались на улице Покрышкина и площади Лыщинского.
На правом берегу города пробка сковала улицу Большевистскую — здесь затруднено движение в сторону Речного вокзала. Кроме того, сложно проехать по улицам Восход, Кирова и Октябрьской магистрали.
По информации «2ГИС», уровень пробок в Новосибирске на утро среды, 23 июня, составил всего 3 балла.
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