Пробки в Новосибирске на утро 23 июня 2021 года: затор на улице Сибиряков-Гвардейцев

Рассказываем про пробки в Новосибирске на утро 23 июня 2021. Фото: Влад КОМЯКОВ

Пробки в Новосибирске на утро 23 июня 2021 года: затор образовался на улице Сибиряков-Гвардейцев. Также сложно проехать по улице Петухова и по Советскому шоссе. Об этом сообщает «2ГИС».

Пробки наблюдаются на улицах Станционная, Широкая и площади Труда. Затруднено движение по улицам Степной, Немировича-Данченко и Троллейной. Также заторы образовались на улице Покрышкина и площади Лыщинского.

На правом берегу города пробка сковала улицу Большевистскую — здесь затруднено движение в сторону Речного вокзала. Кроме того, сложно проехать по улицам Восход, Кирова и Октябрьской магистрали.

По информации «2ГИС», уровень пробок в Новосибирске на утро среды, 23 июня, составил всего 3 балла.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.