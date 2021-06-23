Заместитель новосибирского министра здравоохранения поставила себе прививку от ковида

Она получила вакцину через полгода после перенесенного COVID-19. Фото: Минздрав НСО.

Заместитель новосибирского министра здравоохранения Елена Аксенова привилась от коронавируса. Известно, полгода назад она переболела COVID-19. Об этом сообщили в областном Минздраве.

Своим примером она продемонстрировала, когда можно вакцинироваться тем, кто уже перенес ковид, а также нужно ли перед прививкой проверять антитела.

По словам Елены Аксеновой, на уровень антител к ковиду она сдавала кровь три месяца назад. На тот период иммуноглобулины G были на должном уровне.

— С учетом того, что сейчас прошло больше шести месяцев после перенесенного коронавируса, я приняла решение о вакцинации без контроля уровня титров, — отметила замминистра.

Напомним, сейчас обстановка с коронавирусом в Новосибирской области усугубляется. Ежедневно растет число зараженных. В связи с чем существенно увеличивается нагрузка на систему местного здравоохранения. Власти видят решение в массовой вакцинации от коронавируса. Они призывают сибиряков не пренебрегать этим моментом и ставить прививки от ковида. Так, по мнению властей, удастся сформировать массовый иммунитет и избежать ввода новых ограничительных мер.

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