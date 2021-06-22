Сенаторы предложили повысить выплаты людям, получившим осложнения после вакцинации

Чиновники хотят внести в Госдуму законопроект об увеличении выплат людям, пострадавшим из-за осложнений после вакцинации. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Чиновники хотят внести в Госдуму законопроект об увеличении выплат людям, пострадавшим из-за осложнений после вакцинации. Как отметила сенатор Маргарита Павлова, даже если внести документ на последней сессии СФ, рассматривать его будет уже новый состав Госдумы.

— Сейчас мы будем реанимировать всю эту работу над законопроектом. Надеюсь, Министерство здравоохранения и Роспотребнадзор убедятся, что просто нет других вариантов, — рассказала Маргарита Павлова изданию NEWS.ru.

Чиновница отметила, что при расчете этих выплат политики ориентировали на компенсации, положенные людям, пострадавшим при стихийных бедствиях и гибели военнослужащих. Сенатор уверена, что этот законопроект, в том числе, сможет помочь повысить доверие россиян к вакцинации, поскольку подарит людям гарантии.

Напомним, ранее КП-Новосибирск писала о том, что против принудительной вакцинации высказался кандидат медицинских наук и врач-пульмонолог Василий Штабницкий. Медик отметил, что такой подход, возможно, будет результативным за счет большого количества привитых, но прямое принуждение к вакцинации в конечном итоге не возымеет успеха.

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По словам медика, такой подход увеличит количество привитых, но в конечном итоге успеха иметь не будет (подробнее).

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