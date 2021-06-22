Новосибирские волонтеры ищут новых хозяев для кошек 79-летней пенсионерки, которая оказалась в реанимации с коронавирусом

Кошечка Ася (слева) и котик Томас (справа) ищут новый дом. Фото: предоставлены Еленой

В Новосибирске волонтеры ищут хозяев для четырех кошек, чья 79-летняя хозяйка попала в реанимацию из-за коронавируса. Родственники женщины содержать столько животных отказываются.

Кошек не согласны содержать родственники женщины. Фото: предоставлены Еленой

— Вообще, с этой бабушкой я знакома давно, уже помогали ей пристраивать животных. В последнее время у нее дома жили шестеро кошек. И если двоих ее племянница еще готова оставить, то для трех кошечек и одного кота нам нужно искать новый дом. Все питомцы уже взрослые и каждый со своим характером: кошечкам Даше и Алисе примерно по три-четыре года, они очень пугливые, даже немного диковатые, новых людей воспринимают не с очень большой охотой. Но когда привыкают, то ведут себя спокойно. Дома жить они привыкли, ходят на лоточек. У Алисы еще есть одна особенность: она когда-то получила травму, и теперь у нее три лапки, — рассказала КП-Новосибирск зооволонтер Елена. — А вот кошечка Ася — ей тоже примерно три года — и котик Томас — ему около шести лет, они более дружелюбные и совсем домашние. Это такие кошки, которые на улице жить не смогут. Томас кастрированный.

Кошки Алиса (слева) и Даша (справа) с опаской относятся к новым людям. Фото: предоставлены Еленой

Пока еще животные находятся в квартире пенсионерки, но скоро волонтеры заберут их на передержку. Если вы готовы стать новым хозяином для кого-нибудь из них — свяжитесь с Еленой по номеру телефона 8-999 466-23-01.

Томас — домашний и милый кот. Фото: предоставлены Еленой

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