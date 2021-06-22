«Рухнула крыша»: пожар в частном доме в Затоне удалось потушить

В МЧС прокомментировали пожар в районе Затона в Новосибирске. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В МЧС прокомментировали пожар в районе Затона в Новосибирске. Напомним, там, вечером 22 июня, на улице Белостокской загорелся частный дом из бруса.

— На место происшествия пожарные прибыли в 22:06 — через 7 минут после вызова. Горел дом, размером 6 на 6 метров. Повисшие на металлическом заборе провода осложняли тушение. У здания также обрушилась крыша, — пояснили в областном МЧС.

Ликвидировать открытое горение пожарным удалось в 22:37. В результате случившегося пострадал хозяин дома: он получил ожоги руки 1-2 степени. Однако от госпитализации мужчина отказался.

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По словам очевидцев, в ЧП пострадал мужчина (подробнее).

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