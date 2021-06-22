«Провода упали на забор»: в Новосибирске загорелся частный дом

В Новосибирске, вечером 22 июня, в Затоне загорелся частный дом. Фото: "АСТ-54"

В Новосибирске, вечером 22 июня, в Затоне загорелся частный дом. Об этом рассказали в соцсетях очевидцы.

— На улице Белостокской охвачен огнем частный дом из бруса. Отгоревшие провода упали на металлический забор и выдали сноп искр, — сообщается в паблике Вконтакте «АСТ-54».

В соцсетях были также опубликованы фотографии с места произошедшего. На снимках видно, что от горящего дома высоко поднимается столб черного дыма.

— По предварительной информации, пострадал мужчина, находившийся в помещении, который получил ожоги конечностей и плеч, — пишут в паблике.

В ГУ МЧС по Новосибирской области оперативно произошедшее не прокомментировали.

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